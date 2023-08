Os memes da JMJ. Do peregrino em ecstasy a Jesus na mão

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está a terminar e afinal não houve uma invasão de louva-a-deus em Lisboa nem o Papa Francisco foi beber moscatel. Mas uma peregrina levou "Jesus na mão" e um peregrino esteve em "ecstasy".







A JMJ, o maior acontecimento da Igreja Católica e que juntou em Lisboa o Papa Francisco e cerca de 1,5 milhões de peregrinos de todo o mundo, gerou ao longo da última semana muitas dezenas de "memes", imagens, frases, vídeos ou músicas, por vezes manipuladas, que se espalham na internet e que usam o humor e o sarcasmo.As piadas virais surgem até em acontecimentos funestos, como recentemente, em julho, na tragédia do submarino Titan, e são por vezes ofensivas. No caso da JMJ surgiram poucos "memes" ofensivos, mas as piadas começaram mal o Papa anunciou que a anfitriã seria Lisboa, ainda que tenham aumentado exponencialmente com o início da JMJ e a chegada de Francisco a Portugal.As imagens da chegada do Papa, ainda no aeroporto, de cadeira de rodas, foram das que se tornaram mais virais, por culpa do cumprimento, muito entusiástico do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.E são fáceis de fazer os "memes", basta um pouco de imaginação. Pega-se numa imagem desse cumprimento e faz-se uma caixa de diálogo com a frase, supostamente do Presidente: "Você vai ver a qualidade daquele moscatel... vai-o abanar todo...".E depois pega-se numa fotografia do Papa, coloca-se-lhe um braço engessado e um colar cervical e acrescenta-se a frase "Papa depois de cumprimentar Marcelo". O humorista Herman José usou as imagens do encontro para simular um diálogo entre o Papa e o Presidente da República , com Francisco a dizer, quando Marcelo Rebelo de Sousa o cumprimenta: "Tem calma, dás-me cabo da coluna! Este gajo é maluco."Depois, na versão Herman, o Papa oferece dois chocolates a duas crianças que acompanham o Presidente, um de framboesa e um de pistáchio, o Presidente refila porque não recebeu nada, e acaba a conversa com a frase de Francisco "Ah Marcelo Marcelo, tu dás cabo de mim pá!".Do Papa Francisco com Marcelo Rebelo de Sousa outros "memes" ainda, um que podia ser a vingança do Papa aos abanões do Presidente. É um pequeno vídeo de Marcelo a discursar ao lado do Papa no Palácio de Belém, com Francisco a usar uns fones para ouvir a tradução. Fizeram-se três versões, um simulando que o Papa está a ouvir música sacra em vez do discurso, outro com o Papa a ouvir música popular e outro a ouvir um relato de futebol. Messi parece marcar um golo.E outro meme ainda usando uma fotografia em que Francisco se ri, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa. A frase inventada que o Presidente lhe diz e que o faz assim rir é: "E, depois, dissemos que o altar-palco ia custar menos de 6 milhões. Só que, nós, partimos a despesa em parcelas, fizemos tudo por ajuste direto, acabou por custar o mesmo, e eles acreditaram..."Com o primeiro-ministro e o Papa também há memes. Um deles duas fotografias de ambos ao telefone. Pergunta Francisco "O seu Governo é muito católico?", responde António Costa "Claro que sim! Tudo o que fazemos levamos um terço...".E se a imaginação falha os fazedores de memes podem sempre estar atentos aos diretos das televisões, grandes criadores de momentos... diferentes. Um comentador a dizer "eu sou ateu, graças a Deus", um peregrino a afirmar que representa o Alentejo, infelizmente "uma parte do país que é muito má", ou outro a garantir que está em "ecstasy" por estar na JMJ valem por si. E quando uma peregrina diz numa televisão que não pode falar porque leva Jesus na mão o que faz um fazedor de memes? Coloca nos braços da mulher uma imagem do treinador de futebol Jorge Jesus.A imagem de José Sá Fernandes a atirar um chapéu ao ar que vai bater na cara de Carlos Moedas ficará como um dos "memes" natural desta JMJ, como ficarão tantos alertas das televisões que apanhados no momento certo podem circular na internet e tornar-se virais.Também andam por aí coisas simples, como uma imagem de um papa em criança e a frase "papa cerelac". Ou as letras MJM a quererem dizer "já mamava uma jola".Os fazedores de "memes" sabem que a eficácia do seu trabalho está por vezes na simplicidade e no duplo sentido das palavras, ou na sugestão de um sentido que não têm (alguns músicos fazem sucesso assim).A fotografia de um louva-a-deus e a frase "Última Hora: Lisboa invadida por milhares de louva-a-deus" é de um fazedor de memes.A JMJ, o maior acontecimento da Igreja Católica, juntou em Lisboa, de terça-feira a hoje, cerca de um milhão de jovens de todo o mundo. O Papa chegou a Lisboa na quarta-feira e encerra hoje a iniciativa, regressando ao Vaticano.