Sábado – Pense por si

Última Hora

Irão: Israel prepara reforço bilionário do orçamento para a Defesa

Lusa 20:55
As mais lidas

O primeiro-ministro israelita sublinhou que o custo da ofensiva conjunta com os Estados Unidos contra o Irão, iniciada em 28 de fevereiro, implicou a aprovação de um orçamento especial de guerra para apoiar as forças armadas e as operações militares em curso.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro das Finanças, o ultranacionalista Bezalel Smotrich, aprovaram esta terça-feira um reforço bilionário e imediato do orçamento para a defesa, em plena guerra contra o Irão e no vizinho Líbano.

Destruição no Líbano após ataques de Israel
Destruição no Líbano após ataques de Israel

"Tivemos de embarcar nesta campanha e estamos a trabalhar ainda mais arduamente com os nossos heróis soldados e pilotos. No entanto, há um grande senão: isto custa dinheiro, muito dinheiro", justificou Netanyahu numa mensagem em vídeo divulgada pelo seu gabinete.

O primeiro-ministro israelita sublinhou que o custo da ofensiva conjunta com os Estados Unidos contra o Irão, iniciada em 28 de fevereiro, implicou a aprovação de um orçamento especial de guerra para apoiar as forças armadas e as operações militares em curso.

Por sua vez, Smotrich indicou que o aumento do orçamento militar, que estimou, sem precisar valores, em "dezenas de milhares de milhões de shekels", deve ser entendido "não como uma despesa, mas como um investimento".

Para facilitar a aprovação do orçamento no Knesset (parlamento), o executivo vai suspender algumas iniciativas consideradas controversas e que merecem a oposição de partidos que apoiam a coligação governamental, incluindo a lei sobre o recrutamento de judeus ultraortodoxos e outras reformas sem amplo consenso político, embora Smotrich não as tenha identificado.

Segundo a imprensa israelita, em causa poderá estar o reforço da despesa em Defesa na ordem de cerca de oito mil milhões de euros, a somar aos mais de 30 mil milhões de euros já previstos na versão do Orçamento do Estado aprovada na primeira das três leituras no Knesset, em janeiro.

Israel e Estados Unidos lançaram em 28 de fevereiro uma campanha militar contra o Irão, que respondeu de imediato com ataques aéreos em território israelita e países que albergam bases norte-americanas, além de condicionar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

O grupo xiita Hezbollah, aliado de Teerão, arrastou o Líbano para o conflito regional ao lançar ataques com mísseis e drones contra Israel, que intensificou os seus bombardeamentos e incursões terrestres no país vizinho.

As forças israelitas estão também presentes na Faixa de Gaza, onde vigora desde outubro do ano passado um cessar-fogo que interrompeu dois anos de guerra com os islamitas do Hamas, mas que aguarda um acordo para a próxima fase do processo de paz no enclave palestiniano.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Orçamentos Militares Orçamento Israel Bezalel Smotrich Knesset Estados Unidos Líbano Benjamin Netanyahu Hizbollah Hamas
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Israel prepara reforço bilionário do orçamento para a Defesa