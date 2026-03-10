Irão: Trump garante destruição de 10 navios lança-minas iranianos no estreito de Ormuz

O chefe de Estado norte-americano tinha avisado Teerão para as consequências sem precedentes caso o país decidisse instalar minas no estreito de Ormuz no âmbito da resposta à ofensiva israelo-americana lançada em 28 de fevereiro.
O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu esta terça-feira que dez navios iranianos de colocação de minas foram destruídos no estreito de Ormuz, pouco depois de terem alertado Teerão para as consequências caso instalasse este tipo de engenhos.
Donald Trump discursa sobre a guerra no Médio OrienteAP
"Tenho o prazer de informar que, nas últimas horas, atacámos e destruímos completamente dez navios lança-minas. E mais virão", sublinhou, numa breve mensagem publicada nas suas redes sociais, sem adiantar mais detalhes sobre a localização dos navios ou se eram iranianos.
