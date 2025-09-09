Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
09 de setembro de 2025 às 23:00

O capítulo grego da cruzada anti-imigração

As declarações do ministro das migrações, Thanos Plevris – “Se o seu pedido for rejeitado, tem duas opções: ir para a cadeia ou voltar para o seu país… Não é bem-vindo” – condensam o seu programa, em linha com o pensamento de Donald Trump e de André Ventura.

A fúria contra os imigrantes é provavelmente a mais marcada tendência política desta década na Europa e nos Estados Unidos da América. Esta semana, o parlamento grego escreveu mais uma linha deste capítulo que já vai longo, aprovando uma lei que prevê a deportação forçada e, pior, a prisão de requerentes de asilo cujo pedido seja rejeitado. O diploma, aprovado a 3 de setembro de 2025, estabelece que qualquer pessoa cujo pedido de proteção internacional seja indeferido dispõe de apenas 14 dias para abandonar o território grego, sob pena de enfrentar penas de prisão entre dois e cinco anos, multas até 10.000 euros e vigilância com pulseira eletrónica. Adicionalmente, a mesma lei alarga para 24 meses o prazo máximo de detenção de migrantes em situação irregular e elimina a possibilidade de regularização de residentes sem estatuto legal por mais de sete anos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Litígio Direitos humanos Prisão Crime lei e justiça Grécia União Europeia Estados Unidos Genebra Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Organização das Nações Unidas Donald Trump André Ventura
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Quando o valor das notícias desaparece

Mesmo quando não há nada de novo a dizer, o que se faz é “encher” com vacuidades, encenações e repetições os noticiários. Muita coisa que é de enorme importância fica pelo caminho, ou é apenas enunciada quase por obrigação, como é o caso de muito noticiário internacional numa altura em que o “estado do mundo” é particularmente perigoso

Menu shortcuts

O capítulo grego da cruzada anti-imigração