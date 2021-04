Infetados em Odemira ficam em pousada em Almograve e pessoas em isolamento no Zmar

As pessoas com covid-19 residentes nas duas freguesias de Odemira alvo da cerca sanitária vão ser colocadas na pousada de Almograve, enquanto o complexo Zmar vai acolher quem estiver em isolamento profilático ou sem condições de habitabilidade.





O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara de Odemira (Beja), José Alberto Guerreiro, numa conferência de imprensa realizada esta tarde, a propósito da cerca sanitária decretada pelo Governo para as freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve.Segundo o autarca, foi decidido, numa reunião que teve lugar esta manhã, que a Pousada da Juventude de Almograve, localizada neste concelho alentejano e que dispõe de 42 camas, vai servir para "o eventual alojamento de infetados" com o novo coronavírus SARS-CoV-2.Já o empreendimento turístico ZMar Eco-Experience, localizado na freguesia de Longueira-Almograve", cuja "requisição temporária, por motivos de urgência e de interesse público e nacional", foi decidida pelo Governo, vai ser afeto a pessoas que precisem de quarentena.O complexo será "utilizado para indivíduos com necessidade de quarentena profilática e indivíduos que, eventualmente, possam vir a ter de se deslocar para lá por dificuldades e sobrelotação dos seus alojamentos atuais", indicou o autarca de Odemira.O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira à noite.