Covid-19: Mais 45 mil professores vão ser vacinados

O coordenador da task force do plano de vacinação contra a covid-19 anunciou hoje que vão ser vacinados mais cerca de 45 mil professores que ficaram de fora das fases anteriores de imunização dos docentes e não docentes.





"Ainda vamos vacinar cerca de 45 mil professores neste processo", adiantou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo num webinar promovido pela Unicef no âmbito da Semana Mundial da Imunização que termina hoje.Segundo o responsável do plano que teve início a 27 de dezembro de 2020, a vacinação dos professores foi "um processo com diferentes fases", mas alguns dos docentes "não conseguiram entrar" nos dois fins de semana em que decorreram as vacinações, "não por culpa" da task force."Estamos permanentemente a recuperar as pessoas [ainda não vacinadas] porque o nosso conceito é que ninguém fica para trás, o que dá um trabalho muito elevado", salientou Gouveia e Melo.De acordo com o coordenador da task force, essa recuperação de pessoas ainda não vacinadas não pode ser impeditiva de se "avançar a uma velocidade cada vez mais rápida", tendo em conta o objetivo de vacinar 100 mil pessoas por dia com vista a alcançar a imunização de grupo no país.O primeiro exercício de vacinação do pessoal das escolas decorreu no fim de semana de 27 e 28 de março, em que foram vacinados mais de 60 mil professores e não docentes do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino público e privado.No fim de semana de 17 e 18 de abril foi a vez dos trabalhadores das escolas do 2.º ciclo ao ensino secundário, incluindo também alguns profissionais do pré-escolar e 1.º ciclo que não tinham sido chamados para as primeiras datas. Nesses dois dias, foram administradas 183 mil vacinas.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.168.333 mortos no mundo, resultantes de mais de 150,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.033 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.