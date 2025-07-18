Incêndios: Mais de 50 concelhos de nove distritos em perigo máximo

O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até segunda-feira em alguns distritos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

Mais de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Bombeiros, incêndio xx

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve apresentam hoje perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o IPMA.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até segunda-feira em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado no litoral norte e centro, com ocorrência de chuva fraca ou chuvisco, vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas e pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar 11 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 32 (em Faro).