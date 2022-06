Homem detido por suspeita de abuso sexual de uma criança ucraniana na Guarda

O homem de nacionalidade estrangeira foi identificado e detido por estar "fortemente indiciado pela prática, em finais do mês passado, de um crime abuso sexual de uma criança com 6 anos de idade, refugiada da Ucrânia", adianta a PJ em comunicado.

Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido por suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança ucraniana, com 6 anos, num centro de acolhimento de refugiados na Guarda, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).





O homem, de 41 anos, foi identificado e detido por estar "fortemente indiciado pela prática, em finais do mês passado, de um crime abuso sexual de uma criança com 6 anos de idade, refugiada da Ucrânia", adianta a PJ em comunicado."Os factos ocorreram no interior de um Centro de Acolhimento de Refugiados e de outros cidadãos estrangeiros, da cidade da Guarda, onde autor e vítima residiam àquela data", salienta a PJ.Presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva, "até que sejam encontradas condições de sujeição do mesmo à obrigação de permanência em habitação, com aplicação de pulseira eletrónica".