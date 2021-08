Fogo florestal em Loulé dominado pelas 21h40

O incêndio florestal que deflagrou esta tarde na freguesia de Ameixial, no concelho de Loulé, distrito de Faro, foi dominado por volta das 21h40, adiantou esta quarta-feira à Lusa fonte da proteção civil.







Segundo explicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o incêndio, que teve início pelas 16h30 num povoamento de pinhal na freguesia de Ameixial, foi considerado dominado por volta das 21h40, sem registo de danos ou de feridos até ao momento.A página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) refere que pelas 22h30 estavam ainda no local 134 operacionais apoiados por 45 viaturas.Fonte do CDOS de Faro tinha adiantado à Lusa, durante a tarde, que o incêndio lavrava com duas frentes ativas em zona de mato.Já o incêndio que deflagrou na madrugada de segunda-feira em Castro Marim, no Algarve, e que foi dado como dominado na terça-feira mantinha no local, também pelas 22h30, 143 operacionais apoiados por 48 viaturas.Na terça-feira, em conferência de imprensa depois de dominado o incêndio, o comandante das operações no terreno, Richard Marques, realçou a importância do período de consolidação e de rescaldo."O plano gradual de desmobilização vai acompanhar aquilo que é o risco, vamos manter capacidade instalada no terreno que permita fazer face a reativações que possam surgir, tal como apareceram hoje [terça-feira], para garantir que rapidamente se podem debelar, caso elas surjam", afirmou.O comandante das operações de socorro sublinhou ainda que o incêndio, do ponto de vista da propagação, se desenvolveu com muita intensidade, atingindo "uma taxa de expansão média de 650 hectares por hora" e um "perímetro de 43 quilómetros".O incêndio afetou uma "área estimada de 6.700 hectares, já [calculada] com recurso ao sistema Copérnico, da União Europeia".Chegaram a estar envolvidos no combate às chamas mais de 600 operacionais, com mais de 200 veículos, cerca de uma dezena de meios aéreos e 10 máquinas de rasto, tendo sido deslocadas de casa 81 pessoas, segundo a GNR.