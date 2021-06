Euro2020: Christian Eriksen estável e transferido para o hospital, diz UEFA

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e recebido tentativas de reanimação durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro2020 de futebol, anunciou este sábado a UEFA.





"O jogador foi transferido para um hospital e está estável. Depois de crise médica envolvendo Christian Eriksen, da Dinamarca, uma reunião de crise foi efetuada envolvendo as duas seleções e os oficiais do encontro e uma decisão será comunicado as 19:45 (18:45 horas de Lisboa", explicou a UEFA, em comunicado.O encontro entre Dinamarca de Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado.O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.Entretanto, a UEFA anunciou que o encontro foi suspenso.O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção