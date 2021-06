Euro2020: Eriksen cai inanimado e DInamarca-Finlândia é interrompido

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, está a receber assistência médica no relvado e, pelas imagens, estão a ser efetuadas tentativas de reanimação.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, está a receber assistência médica no relvado e, pelas imagens, estão a ser efetuadas tentativas de reanimação.O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção.O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.Entretanto, a UEFA anunciou que o encontro foi suspenso.