Euro2020: Cancelo testa positivo à covid-19 e é substituído por Dalot

O lateral-direito dos ingleses do Manchester City obteve um resultado positivo à covid-19 no "seguimento de um teste rápido de antigénio realizado no sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".

O defesa Diogo Dalot vai substituir João Cancelo, que fez um teste positivo ao novo coronavírus, nos convocados de Portugal, a dois dias da estreia no Euro2020, diante da Hungria, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





O lateral-direito dos ingleses do Manchester City obteve um resultado positivo à covid-19 no "seguimento de um teste rápido de antigénio realizado no sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".Portugal integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, no sábado, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.