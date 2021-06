Autárquicas. Rui Moreira recandidata-se à Câmara Municipal do Porto

O atual presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, vai recandidatar-se à presidência da autarquia para um terceiro mandato, confirmou este domingo o presidente da direção da associação cívica - Porto, o Nosso Movimento.





"É com enorme prazer e satisfação que hoje anunciamos a recandidatura de Rui Moreira às eleições autárquicas", afirmou Francisco Ramos.Em declarações à agência Lusa, no seguimento da notícia divulgada este domingo pelo Jornal de Notícias, o presidente da direção da Associação Cívica - Porto, o Nosso Movimento disse serem quatro os motivos que levam o independente a recandidatar-se: "independência, obra, liderança, e capacidade de gestão e futuro"."Rui Moreira não tem agenda partidária, nem responde a diretórios partidários (...), defende sempre o Porto independentemente dos poderes centrais, dos protagonistas partidários nacionais e das agendas centralistas", salientou.O anúncio da recandidatura do independente está agendado para 17 de junho, pelas 19:00, no Mercado Ferreira Borges.Francisco Ramos defendeu que o independente deve ter a oportunidade de "entregar à cidade projetos e obras emblemáticas lançados por si e pela sua equipa", como o Matadouro, o Cinema Batalha, o Mercado do Bolhão e o Intermodal de Campanhã.Considerando que Rui Moreira é "indiscutivelmente a voz mais forte e respeitada do Porto e da região", o presidente da direção da Associação Cívica -- Porto, o Nosso Movimento salientou a sua liderança no contexto da covid-19."Foi reconhecidamente exemplar, antecipando medidas e comportamentos que só mais tarde viriam a ser recomendados e implementados nacionalmente", disse, defendendo que Rui Moreira e a sua equipa são "os protagonistas mais capacitados para garantir o desenvolvimento e sustentabilidade" do Porto."Rui Moreira não só garantiu o maior investimento público de sempre na história da cidade como também atraiu o maior investimento privado de sempre (...) Esta gestão profissional de desempenho ímpar, conciliado com a menor dívida de sempre do município, é a maior garantia de uma cidade independente, livre, economicamente forte, criadora de emprego e riqueza, vibrante e sustentada", defendeu.O movimento independente, liderado por Rui Moreira, aprovou, em setembro de 2020 e em assembleia de associados, uma moção de apelo para que o autarca se recandidatasse.Em 2013, com o apoio do CDS, que teve direito a um vereador, Rui Moreira foi o primeiro independente eleito presidente da Câmara do Porto, com 39,25% dos votos.Sob o lema "O Nosso Partido é o Porto", o resultado obtido permitiu eleger seis vereadores, ficando a um mandato de obter a maioria absoluta, vencendo também as eleições para a Assembleia Municipal e em cinco das sete Juntas de Freguesia.Já em 2017, com uma candidatura assente em "contas à moda do Porto", o independente conseguiu 44,5% dos votos, conquistando a maioria absoluta na vereação da Câmara Municipal, ao eleger sete vereadores.À Câmara do Porto são já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal) e António Fonseca (Chega).As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.