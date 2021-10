Estados Unidos exortam Turquia a parar de comprar armas russas

Os Estados Unidos exortaram esta sexta-feira Ancara a deixar de comprar armas russas, evitando a degradação das relações com Washington, após a tensão causada pela compra do sistema de defesa antiaérea russo S-400 pela Turquia.







Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se encontrou na quarta-feira com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, pela primeira vez em 18 meses, declarou que abordaram a possibilidade de uma maior cooperação militar."Exortámos a Turquia a todos os níveis e em todas as ocasiões a não manter o sistema S-400 e a abster-se de comprar qualquer equipamento militar russo adicional", disse aos jornalistas Wendy Sherman, número dois do Departamento de Estado, questionada sobre a viagem de Erdogan à Rússia."Continuamos a deixar isso claro para a Turquia e a dizer-lhe quais serão as consequências se for nessa direção", acrescentou.A mesma responsável, que está a visitar a Suíça, indicou que o sistema S-400 "não é compatível nem utilizável com os sistemas da NATO".A Turquia, que é membro da NATO, desafiou os avisos dos Estados Unidos ao adquirir o sistema de defesa antiaérea russo S-400, com a aliança ocidental a recear que esse contrato permita a Moscovo aperfeiçoar as suas aptidões quanto a aviões norte-americanos e de países europeus.Em resposta, Washington impôs sanções à Turquia e afastou-a em 2019 do programa de aviões de combate F-35, no qual várias empresas turcas estavam envolvidas e graças ao qual Ancara esperava obter até 100 aviões.Sherman destacou que a relação com a Turquia é importante para os Estados Unidos e sublinhou o acolhimento que foi dado a refugiados sírios e a ajuda oferecida para a gestão do aeroporto internacional de Cabul.