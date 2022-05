Erdogan admite estar “iminente” uma intervenção da Turquia na Síria

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, garante que Ancara continua empenhada em erradicar uma milícia curda síria do norte da Síria.



Exército turco na Síria EPA

"Tal como sempre disse, iremos atacá-los de repente, uma noite destas. E teremos de o fazer", disse o presidente turco a bordo de um avião após uma visita ao Azerbaijão.

Sem avançar com uma data específica, Erdogan afirmou que a Turquia avançará com uma operação transfronteiriça contra as Unidades de Proteção do Povo Curdo Sírio, ou YPG, que considera um grupo terrorista ligado a um grupo curdo ilegal que, desde 1984, lidera uma insurgência contra a Turquia. Esse conflito com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, PKK, já matou dezenas de milhares de pessoas.

No entanto, o YPG é a espinha dorsal das forças lideradas pelos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. O apoio americano ao grupo enfureceu Ancara e continua a ser uma questão importante nas suas relações. A Turquia considera o PKK e o YPG a mesma coisa.

"Todas as forças da coligação, lideradas pelos EUA, forneceram a esses grupos terroristas uma grande quantidade de armas, veículos, ferramentas, munições e continuam a fazê-lo. Os EUA deram-lhes milhares de camiões", afirmou Erdogan. O presidente turco avisou, por isso, que a Turquia não precisa de autorização para combater o terrorismo.

"Se os Estados Unidos não cumprirem com a sua parte no combate ao terror o que iremos fazer? Trataremos de o fazer nós mesmos", declarou.

Desde 2016, Ancara lançou quatro operações transfronteiriças na Síria. Em 2019, uma incursão pelo nordeste sírio contra o YPG gerou ampla condenação internacional, levando a Finlândia, a Suécia e outros a restringir as vendas de armas à Turquia. Presentemente, a Turquia está a bloquear a tentativa histórica dos dois países nórdicos de ingressar na NATO por causa da proibição de armas e o seu suposto apoio aos grupos curdos.

A Turquia intensificou as operações militares contra o PKK no norte do Iraque, onde está baseado. O PKK é considerado um grupo terrorista pela Turquia, EUA e União Europeia.

"Da mesma forma que estamos com operações no norte do Iraque contra o PKK e os descendentes do PKK, a mesma situação se aplica ainda mais à Síria e é muito mais importante", disse Erdogan.