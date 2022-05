Encontrados mais de 500 quilos de cocaína na Nespresso

Polícia de Friburgo avança que 80% da cocaína era pura e vinha do Brasil. As unidades que continham droga foram isoladas e a substancia não contaminou o resto da fábrica.

A polícia suíça apreendeu mais de 500 quilos de cocaína, esta semana, num carregamento de grãos de café na fábrica da Nespresso.





antão de Friburgo que, segundo as autoridades, encontram um "pó branco misterioso" em sacos de café que tinham sido entregues no mesmo dia via comboio.





"Parece que a cocaína estava destinada ao mercado europeu", avançaram as autoridades que comunicaram também que a quantidade de droga foi avaliada em mais de 50 milhões de francos suíços [mais de 48 milhões de euros]. Do carregamento, sabe-se que 80% da cocaína era pura e vinha do Brasil.O alerta foi dado por trabalhadores da fábrica de Romont, uma região localizada no c"Como a investigação continua em curso, não podemos compartilhar mais detalhes. Queremos garantir aos consumidores que todos os nossos produtos são seguros para consumo", disse o fabricante de cápsulas de café.De acordo com a polícia de Friburgo, foi montado um perímetro de segurança ao redor da fábrica da Nestlé, durante a operação que envolveu também funcionários da alfendega. As unidades que continham cocaína foram isoladas e a substancia acabou por não contaminar o resto da fábrica.