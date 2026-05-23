Ébola: Angola em risco de ser afetada pela epidemia

Existem cerca de 750 casos suspeitos de Ébola e 177 mortes suspeitas na RDCongo, um país com cerca de 100 milhões de habitantes onde a epidemia "se propaga rapidamente", alertou na sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Angola está entre os 10 países africanos que correm o risco de ser afetados pelo vírus Ébola, além da República Democrática do Congo (RDCongo), epicentro da epidemia, e do Uganda, alertou este sábado a agência de saúde Africa CDC.



Cantoneiro desinfeta mercado no Congo AP

"Temos 10 países em risco" de serem afetados, afirmou o presidente do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) da União Africana (UA), Jean Kaseya, durante uma conferência de imprensa.

Esses países são o Sudão do Sul, o Ruanda, o Quénia, a Tanzânia, a Etiópia, o Congo, o Burundi, Angola, a República Centro-Africana e a Zâmbia.

Existem cerca de 750 casos suspeitos de Ébola e 177 mortes suspeitas na RDCongo, um país com cerca de 100 milhões de habitantes onde a epidemia "se propaga rapidamente", alertou na sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esta epidemia, a 17.ª a afetar a RDCongo, "é a segunda maior que conhecemos no mundo", afirmou também Kaseya.

A epidemia, declarada em 15 de maio, corresponde a uma nova estirpe do Ébola, para a qual não existe vacina e cuja taxa de mortalidade varia entre 30% e 50%, segundo a OMS.

O Ébola provoca uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.

Na ausência de vacina e de tratamento aprovado contra a estirpe Bundibugyo do vírus, responsável pela epidemia atual, as diretrizes de contenção assentam essencialmente no cumprimento das medidas de barreira e na deteção rápida dos casos.