Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Ciência & Saúde

Transmissões de Ébola disparam em funerais: especialista explica que vírus funciona como "fita-cola"

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00

Surto de Ébola no Congo já provocou mais de 100 mortes. Segundo o infecciologista Jaime Nina, o cenário pode ainda vir a piorar.

Um já provocou a morte de mais de 130 pessoas e centenas de casos suspeitos na República Democrática do Congo. A doença  atravessou entretanto a fronteira com o Uganda e, segundo o infecciologista Jaime Nina, é provável que continue a espalhar-se "para outros países". Por funcionar como uma "fita-cola", ou seja, por ser muito "pegajosa", é provável que também o número de casos aumente. "O surto ainda só está em fase de crescimento" defende em declarações à SÁBADO. "Espero que não seja uma nova pandemia."

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos vírus Com quem vai casar? Casa nova casais Ebola República Democrática do Congo Organização Mundial de Saúde
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Transmissões de Ébola disparam em funerais: especialista explica que vírus funciona como "fita-cola"