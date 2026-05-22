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22 de maio de 2026 às 16:15

OMS diz que surto de Ébola no Congo está “a espalhar-se rapidamente”

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse, esta sexta-feira, que o surto de Ébola na República Democrática do Congo está “a espalhar-se rapidamente” e que representa agora um risco “muito elevado” a nível nacional. A nível global, a OMS mantém o risco como baixo.

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