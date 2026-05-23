Hezbollah garante que não será abandonado pelo Irão

A mais recente proposta iraniana, transmitida a Washington por mediadores paquistaneses que procuram um "fim permanente" para o conflito, destaca a exigência de incluir o Líbano no cessar-fogo.

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O grupo xiita Hezbollah afirmou este sábado que o Irão não abandonará o movimento islamista libanês e que a mais recente proposta de Teerão para terminar a guerra com os Estados Unidos incluía um cessar-fogo no Líbano.



Destroços após um ataque aéreo israelita em Beirute AP/Emilio Morenatti

Em comunicado, o Hezbollah declarou que o seu líder, Naim Qassem, recebeu uma mensagem do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, assegurando que o Irão "não renunciará ao seu apoio aos movimentos que exigem justiça e liberdade, principalmente o Hezbollah".

O comunicado acrescenta que a mais recente proposta iraniana, transmitida a Washington por mediadores paquistaneses que procuram um "fim permanente" para o conflito, destaca a exigência de incluir o Líbano no cessar-fogo.

Os esforços diplomáticos para a paz entre Irão e Estados Unidos da América intensificaram-se nas últimas horas, com conversações entre governantes de Qatar, Turquia, Iraque, Omã e Irão, enquanto este país analisa a última proposta de Washington.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou entretanto que existe “uma hipótese” de o Irão aceitar muito em breve, eventualmente ainda hoje, um acordo para acabar com a guerra.

A declaração do governante norte-americano surge no mesmo dia em que o Governo iraniano afirmou que Teerão e Washington se aproximaram de um possível acordo de paz sob mediação paquistanesa.