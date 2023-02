INE confirma crescimento do PIB de 6,7% em 2022, o mais alto desde 1987

A economia portuguesa cresceu 6,7% em 2022, a taxa mais elevada desde 1987, e 3,2% em termos homólogos no quarto trimestre do ano passado, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).





Tópicos pib crescimento ine

Nas contas nacionais trimestrais hoje publicadas, o instituto estatístico manteve a variação de crescimento de 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, divulgada em 31 de janeiro, que se situa uma décima abaixo da previsão do Governo: no final de dezembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, tinha afirmado estar convicto que Portugal iria finalizar "o ano de 2022 com um crescimento [da economia] de cerca de 6,8%".Esta taxa fixa-se, contudo, acima dos 6,5% estimados no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que deu entrada no parlamento em outubro passado.No que se refere ao quarto trimestre de 2022, o INE reviu em alta a expansão homóloga do PIB para 3,2% (face aos 3,1% estimados em janeiro e desacelerando face aos 4,8% do terceiro trimestre) e a variação em cadeia para 0,3% (taxa idêntica à do trimestre anterior e acima dos 0,2% avançados na estimativa de janeiro).