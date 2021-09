Dois homens numa mota sem matrícula disparam na direção de candidata do CDS a Palmela

O CDS-PP comunicou este sábado que a candidata do partido à Junta de Freguesia de Palmela, Setúbal, foi surpreendida na noite de sexta-feira por um tiroteio, quando se encontrava a colocar material publicitário.







Em comunicado, o partido indica que, por volta das 22h30, Linda Oliveira encontrava-se a colocar uma faixa publicitária relativa às eleições autárquicas marcadas para o dia 26, na Avenida dos Caminhos de Ferro, quando "foi apanhada no meio de um tiroteio".Segundo o relato, "uma mota sem matrícula e sem luzes, com dois indivíduos todos vestidos de preto, aproximou-se do grupo de candidatos" e terá disparado "dois tiros em direção aos presentes"."Não satisfeitos, depois de passarem pela candidata, voltaram a disparar mais dois tiros, acertando numa vivenda ao lado, assustando os residentes, que se atiraram para o chão", lê-se no comunicado.De acordo com a nota, a "GNR foi imediatamente chamada ao local, tendo-se colocado à procura dos indivíduos".A Lusa contactou a GNR de Palmela que confirmou a deslocação até ao local, tendo apenas encontrado os denunciantes, pelo que não pode constatar os factos, apesar de ter percorrido as imediações.