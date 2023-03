Dez feridos ligeiros em turbulência severa num voo da TAAG Luanda-Lisboa

A transportadora aérea angolana, refere em comunicado que, após a turbulência, as pessoas com lesões ligeiras receberam os primeiros socorros a bordo pelo pessoal navegante de cabine e posteriormente foram acionados os serviços de emergência em terra no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Pelo menos oito passageiros e dois tripulantes tiveram "lesões ligeiras", devido a uma "turbulência severa" durante um voo Luanda-Lisboa, realizado na quinta-feira, anunciou hoje a administração da companhia angolana TAAG, que está a investigar o ocorrido.







2 tripulantes e 8 passageiros ficaram feridos durante forte turbulência no voo da TAAG entre Luanda e Lisboa. pic.twitter.com/t3SR2X2myU — Aeroporto da Deprê (@AeroportoD) March 24, 2023

A TAAG, transportadora aérea angolana, refere em comunicado que, após a turbulência, as pessoas com lesões ligeiras receberam os primeiros socorros a bordo pelo pessoal navegante de cabine e posteriormente foram acionados os serviços de emergência em terra no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Segundo a companhia aérea, após a observação e avaliação feita pela equipa médica, dois passageiros e um membro da tripulação foram encaminhados ao hospital para verificações adicionais.Os restantes passageiros "conseguiram desembarcar sem assistência", adianta a TAAG."No seguimento dos procedimentos habituais de segurança, a TAAG priorizou a assistência aos passageiros e tripulação afetada, sendo que, seguidamente a aeronave será inspecionada pelas autoridades competentes, estando igualmente a decorrer uma investigação sobre ocorrência", assegura a transportadora.A TAAG acrescenta que a "turbulência severa" registada neste voo ocorreu em céu aberto e é um tipo de turbulência "não detetável pelos instrumentos e numa localização geográfica sensivelmente perto do destino final (Portugal), e o comandante tomou a decisão indicada em protocolo de seguir viagem, dentro do plano de voo inicial".Situações de condições atmosféricas adversas "acontecem na aviação e na história da companhia casos similares de turbulência severa já ocorreram no passado, sendo que a TAAG continuará a garantir a segurança operacional dos voos", refere-se no comunicado.Imagens que circulam nas redes sociais dão conta das consequências da turbulência que afetou o voo DT 652 Luanda-Lisboa, com passageiros com hematomas e ensanguentados, sobretudo na cabeça, e restos de comida e material de bordo espalhados na aeronave.