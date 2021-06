Detido homem com 55 quilos de metanfetamina em sofás no norte de Moçambique

As autoridades moçambicanas detiveram um homem com 55 quilos de metanfetamina em Nacala, na província de Nampula, norte de Moçambique, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial.







REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Tópicos Moçambique Nacala Nampula droga metanfetaminas

A droga, apreendida na noite de sexta-feira no posto de controlo de Nacala, estava disfarçada dentro de sofás que estavam a ser transportados num camião, disse Enina Tsinine, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) em Nampula."Ele já estava a transportar a droga, no contentor de um camião, quando o detivemos. Já tínhamos detalhes sobre a operação, por isso bloqueámos a saída do distrito", explicou a porta-voz.Segundo o Sernic, o homem, de 45 anos, transportava a droga até à província da Zambézia, no centro de Moçambique, e depois seguiria para Maputo, na capital do país."Desconhecemos ainda a proveniência da droga, mas acreditamos que vinha da Tanzânia", acrescentou a porta-voz.De acordo com a mesma fonte, desde janeiro, foram apreendidos 561 quilos de diversas drogas em Nacala, em resultado de três apreensões, considerando tratar-se de crime organizado, cujas redes fazem principalmente uso da via marítima para transportar as drogas."A maior parte da droga apreendida em Nacala tem sido metanfetamina, anfetamina e heroína", concluiu Enina Tsinine.Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor para o tráfico internacional de estupefacientes.De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".