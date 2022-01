Dakar2022: Joaquim Rodrigues Jr. vence terceira etapa das motas

O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) venceu esta terça-feira a terceira etapa da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em motas, com 255 quilómetros cronometrados em redor de Al Qaisumah, na Arábia Saudita.







EPA/YOAN VALAT

O piloto natural de Barcelos gastou 2:34.41 horas para completar o percurso, deixando o australiano Toby Price (KTM) no segundo lugar, a 1.13 minutos, e o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) no terceiro, a 1.26.Este foi o primeiro triunfo de Joaquim Rodrigues Jr. na competição, marcando também a estreia de triunfos da marca Hero no Dakar, em seis presenças.Joaquim Rodrigues Jr. manteve um duelo intenso com o australiano Daniel Sanders (GasGas), que acabou por ceder nos quilómetros finais, terminando em quarto, a 2.55 minutos do português.Com estes resultados, Joaquim Rodrigues Jr. subiu cinco posições, para o 13.º posto, a 37.43 minutos do primeiro classificado, que continua a ser o britânico Sam Sunderland (KTM), que hoje foi 13.º.Sunderland lidera com quatro segundos de vantagem sobre o francês Adrien Van Beveren (Yamaha) e 1.30 minutos sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM), segundo e terceiros na classificação geral das motas, respetivamente.