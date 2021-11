Covid-19: Rui Rio admite medidas moderadas para controlar quinta vaga

"Cortar tudo e confinar é de evitar", defende o presidente do PSD.

As mais lidas

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje concordar com algumas "medidas moderadas" para evitar o aumento de casos de covid-19, mas defendeu a necessidade de ouvir primeiro os técnicos.







MÁRIO CRUZ/LUSA

"Temos de voltar a ter algumas restrições o mais moderadas possível. Chegar a um confinamento total ou mesmo um confinamento parcial e tomar já medidas muito duras, não sei, tenho de ouvir os técnicos, mas parece-me que prudente será, desde já, tomar algumas medidas", afirmou, em declarações aos jornalista, à margem da visita a uma empresa de calçado, em Felgueiras.Para Rui Rio, "cortar tudo e confinar é de evitar", sublinhando que se impõe ao país "tentar, com a experiência adquirida, monitorizar da melhor maneira".Questionado sobre se apoiaria o Governo na eventual decisão de acréscimo de medidas para controlar a quinta vaga da covid-19, declarou estar "disponível para fazer tudo aquilo que for do interesse de Portugal".