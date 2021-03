Covid-19: PCP desafia Presidente a promulgar lei da AR dos apoios sociais

O PCP pressionou esta sexta-feira o Presidente da República a promulgar a lei que reforça os apoios sociais no combate aos efeitos da pandemia, aprovada pelo parlamento e que o Governo admite enviar para o Tribunal Constitucional.







NUNO FOX/LUSA

O desafio a Marcelo Rebelo de Sousa foi feito por Jerónimo de Sousa na abertura de um encontro, em Lisboa, com profissionais da saúde sobre o papel do SNS na resposta à crise pandémica de covid-19 e em que pediu ao Governo para não "assumir uma posição de força de bloqueio" para "poupar no défice".O líder comunista considerou "imprescindível" que os apoios sociais cheguem aos "trabalhadores, às famílias e às micro, pequenas e médias empresas".O Governo tem "a obrigação de cumprir e concretizar" o que está previsto no Orçamento do Estado de 2021 e também "as medidas decididas pela Assembleia da República" e que prevem um reforço dos apoios sociais."É com este entendimento que consideramos que o Presidente da República deve promulgar o diploma", disse.