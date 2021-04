Covid-19: OMS diz não ter dados para recomendar mudança de vacina entre doses

A Organização Mundial de Saúde afirmou hoje não poder fazer uma recomendação sobre a mudança do tipo de vacina anti-covid-19 entre doses, como a França pretende fazer para menores de 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca.







REUTERS/Denis Balibouse

"Não há dados adequados para dizer que isso deva ser feito" e, portanto, os especialistas da organização concluíram "que não podem recomendar, neste momento, a troca da vacina", disse a porta-voz da Organização Mundial de Saúde (OMS), Margaret Harris, durante o briefing regular da ONU em Genebra.Segundo lembrou, esta foi a posição adotada pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) sobre vacinação em fevereiro, quando publicou as suas recomendações sobre a vacina anti-covid-19 da AstraZeneca antes das informações sobre uma possível ligação entre este fármaco e o aparecimento de efeitos secundários muito raros.Margaret Harris sublinhou ainda que esses cientistas pediram, na altura, investigações específicas sobre a troca de vacinas anti-covid entre a primeira e a segunda dose.O regulador francês da saúde anunciou hoje que os menores de 55 anos a quem foi administrada uma primeira dose de vacina contra a covid-19 da AstraZeneca receberão outra vacina, da Pfizer ou da Moderna, na segunda dose.A situação afeta 533 mil pessoas em França, de acordo com o regulador, que suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca para menores de 55 anos em 19 de março, devido a raros casos de trombose (coágulos de sangue) detetados na Europa."Recomendamos agora a essas pessoas a aplicação de uma vacina de RNA mensageiro" na segunda dose com intervalo de 12 semanas entre as duas, indicou o presidente da entidade francesa, Dominique Le Guludec, numa videoconferência hoje realizada.