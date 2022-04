Covid-19: EUA ordena saída de pessoal consular em Xangai

O Departamento de Estado dos EUA ordenou esta terça-feira a retirada de pessoal não essencial do consulado de Xangai devido ao aumento de casos de covid-19 e às medidas de controlo impostas.







REUTERS/Aly Song

O departamento recomendou ainda aos cidadãos norte-americanos que não viajem para a China devido à "aplicação arbitrária" de restrições contra o novo coronavírus responsável pela covid-19, de acordo com um comunicado.O comunicado lembrou que as medidas impostas na região de Hong Kong, na província de Jilin e em Xangai devido às restrições "incluem o risco de separação de pais e filhos".Os diplomatas dos EUA também partilharam com as autoridades chinesas "as suas preocupações em relação à segurança e bem-estar dos cidadãos norte-americanos".A ordem de retirada surge quatro dias depois de Washington ter autorizado a saída voluntária dos funcionários não essenciais do Consulado-Geral dos EUA em Xangai.Em resposta, a China apresentou uma queixa formal aos Estados Unidos."Temos tentado ajudar, dentro do possível, o pessoal diplomático e consular residente na China. Não estamos nada satisfeitos com a decisão das autoridades norte-americanas. Opomo-nos, firmemente, à decisão que tomaram", disse, na sexta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Zhao Lijian.Nas últimas 24 horas, Xangai registou mais de 23 mil novos casos de COVID-19, anunciou o governo local.Este valor é cinco vezes maior do que o registado em 28 de março, 4.477 infeções, dia em que a cidade entrou pela primeira vez em confinamento.Xangai, a ‘capital’ financeira da China, com 26 milhões de habitantes, está sob bloqueio, com muitos moradores confinados em casa há três semanas.A Comissão de Saúde da China anunciou ter detetado 1.272 casos positivos de covid-19, nas últimas 24 horas, dos quais 1.251 devido a contágio local, além de 23.387 casos assintomáticos, com a esmagadora maioria a ser registada em Xangai.As autoridades de saúde garantiram que o número de mortes se mantém inalterado em 4.638. As últimas duas mortes relacionadas com a covid-19 foram anunciadas a 19 de março, na província de Jilin, no nordeste da China.Familiares disseram à agência de notícias Associated Press que vários pacientes poderão ter morrido de covid-19 no hospital para idosos Shanghai Donghai Elderly Care, depois muitos funcionários terem sido levados para quarentena devido às rígidas regras de combate à pandemia.A covid-19 provocou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia.A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.