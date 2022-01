Cotrim de Figueiredo descarta "acordos de cavalheiros" com o PS

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) garantiu hoje que não fará "acordos de cavalheiros" com o PS e que seria uma "chapada de luva branca" se os portugueses colocassem a IL como terceira força política.





Ao contrário do líder social-democrata, Rui Rio, que "abriu a porta" a um possível entendimento com o PS, João Cotrim de Figueiredo deixou claro, naquele que é o último dia de campanha para as legislativas, que com a IL isso não acontecerá."O voto que nos confiarem não viabilizará uma solução socialista e a abertura do PSD é mais um exemplo do que temos vindo a dizer, que o PSD sem nós fica demasiado parecido com o PS", sublinhou.Cotrim de Figueiredo, que esta manhã percorreu a pé cerca de quatro quilómetros entre o Museu do Carro Elétrico e o Passeio Alegre, no Porto, disse que os partidos que têm ideologias "particularmente antigas" já provaram que não funcionam.Por isso, seria "uma bofetada de luva branca fantástica" que os eleitores dariam a esses partidos se pusessem uma "força moderna, muito democrática e muito reformista" em terceiro lugar."O terceiro lugar não foi um objetivo que tínhamos fixado à partida, mas tendo agora oportunidade acho que seria um excelente voto de louvor que o eleitorado português daria a essas forças do passado", reforçou.Para Cotrim de Figueiredo isso seria uma "lição de democracia, de arejamento e modernidade" e uma forma dos portugueses mostrarem que querem realmente alterar o sistema partidário.Os portugueses têm de ter "muitíssimo mais espaço e autonomia para mostrar tudo o que são capazes de fazer" e o que está a impedir que isso aconteça é "este regime estatizante, coletivista e limitador das liberdades e das oportunidades", considerou.Reforçando o apelo ao voto, o liberal ressalvou que a IL tem sido ao longo de toda a campanha o "partido mais consistente e coerente" porque não mudou de objetivos, de estratégia e de aliança."E, portanto, as pessoas sabem que podem contar com a Iniciativa Liberal quando nos confiam o voto, sabem exatamente o que vamos fazer com ele", reafirmou.