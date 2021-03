Começa hoje o desconfinamento a 'conta-gotas', ainda sem testes nas escolas

O Governo anunciou na quinta-feira as medidas de desconfinamento que vão vigorar entre 15 de março e 3 de maio, um processo gradual e que será sujeito a apreciação quinzenal em função da avaliação do risco da pandemia de covid-19. Começa esta segunda-feira esse processo de desconfinamento com a abertura de creches e escolas para o primeiro ciclo. No entanto, os testes rápidos para a comunidade escolar (alunos, professores e funcionários) só entram em vigor na terça-feira.







Creches

Considerado pelo primeiro-ministro, António Costa, como um desconfinamento a "conta-gotas", o plano, apresentado após reunião do Conselho de Ministros, mantém o dever geral de confinamento até à Páscoa.As medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos [de infeção] por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapasse o 1.Este plano de desconfinamento do país foi apresentado no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou, pela décima terceira vez, a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, até 31 de março, para permitir medidas de contenção da covid-19.Nesta data, reabrem as creches, o ensino pré-escolar e as escolas do primeiro ciclo, assim como as atividades de tempos livres (ATL) para as mesmas idades.O comércio ao postigo é autorizado e podem reabrir os cabeleireiros, as manicures e estabelecimentos similares, assim como as livrarias, o comércio automóvel, a mediação imobiliária, as bibliotecas e arquivos.A permanência em parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer deixa de ser proibida, o que quer dizer que o acesso aos bancos de jardim deixa de estar vedado, se bem que os autarcas podem ainda decidir fechar este espaço caso se verifiquem aglomerações.É ainda levantada a proibição das deslocações para fora do território continental, embora o controlo de fronteiras terrestre e fluvial permaneça.Com Lusa