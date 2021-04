Cerca de 21 mil fogem da violência entre comunidades rivais na RDCongo

A violência entre duas comunidades rivais na região de Kasai, na República Democrática do Congo, obrigou à deslocação de 21.000 pessoas desde o final de março, afirmou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).







"Cerca de 21.000 congoleses - principalmente mulheres e crianças - foram deslocados desde 28 de março, como resultado de confrontos entre os grupos étnicos luba e cuba, na localidade de Bakwakenge em Kasai", no sul da República Democrática do Congo (RDCongo), na fronteira com Angola, segundo o porta-voz do ACNUR, Babar Baloch, através de um comunicado.Em 29 de março, 13 pessoas da comunidade kuba foram mortas à facada em confrontos com membros da comunidade rival luba. Muitas outras "foram feridas e 190 casas foram queimadas", acrescentou.As duas comunidades têm estado em conflito há décadas devido ao controlo e gestão de terras.A região de Kasai foi assolada pela violência entre setembro de 2016 e meados de 2017, durante uma insurreição de milicianos do líder habitual Kamuina Nsapu, que foi morto pelas forças de segurança em agosto de 2016.O conflito deixou 3.400 pessoas mortas, deslocou 1,4 milhões de pessoas na RDCongo e forçou 35.000 a procurar refúgio em Angola.