Morreu Angus Cloud, ator de Euphoria. Tinha 25 anos

HBO/Eddy Chen/Handout via REUTERS

Angus Cloud interpretou Fezco, um traficante de droga, na série protagonizada por Zendaya.Não foi revelada a causa da morte. A família indicou em comunicado que Angus Cloud lutava com problemas de saúde mental e que foi muito afetado pela morte do pai, o seu "melhor amigo"."Angus era aberto acerca da sua batalha com a saúde mental e esperamos que a sua morte possa lembrar outros de que não estão sozinhos e que não devem lutar em silêncio", lê-se no comunicado da família.Além de Euphoria, Angus Cloud esteve envolvido em mais cinco projetos como ator."Estamos muito tristes com a morte de Angus Cloud", adianta uma nota publicada no X, antigo Twitter, por parte da série. "Ele tinha imenso talento e era uma parte amada da família da HBO e Euphoria. Damos as nossas condolências aos amigos e família nesta altura difícil."