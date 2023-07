Tony Bennett, a voz do cancioneiro americano

As mais lidas GPS

Numa carreira de mais de sete décadas, o cantor defendeu os clássicos do repertório americano diante das rápidas mudanças culturais do século XX. Morreu esta sexta-feira, aos 96 anos.

Tony Bennett, o intérprete de temas intemporais do cancioneiro americano do século XX e referência da pop tradicional, swing, jazz e big band, morreu esta tarde na sua casa em Manhattan, com 96 anos e um legado de mais de sete décadas de carreira.