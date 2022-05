Canadá vai enviar 20.000 munições para artilharia pesada às forças ucranianas

O Canadá vai doar à Ucrânia 20.000 munições para artilharia pesada, aumentando a ajuda militar para que as forças ucranianas possam continuar a combater a invasão russa, divulgou esta terça-feira a ministra da Defesa canadiana.







A munição de calibre 155, padrão para os países da NATO, pode ser usada por equipamentos de artilharia pesada enviadas à Ucrânia pelos Estados Unidos e Canadá desde o início da invasão russa, há três meses.Em abril, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, tinha anunciado que Otava ia fornecer às forças ucranianas equipamentos de artilharia pesada, especificamente obuses M777, que tinham sido pedidos pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.A ministra da Defesa canadiana, Anita Anand, salientou esta terça-feira que o envio desta munição para artilharia pesada é "crucial" para que a Ucrânia se defenda da ofensiva russa no leste do país.Anita Anand também destacou que as munições vão chegar à Ucrânia "o mais rápido possível" e que Otava está a trabalhar com os seus aliados da NATO, bem como as autoridades em Kiev, para entregar mais ajuda militar à Ucrânia.Até agora, o Canadá também já forneceu câmaras sofisticadas para equipar 'drones' de combate, imagens de satélite de alta resolução e outros equipamentos militares.O governo do Canadá já destinou 500 milhões de dólares canadianos (cerca de 363 milhões de euros) em ajuda militar à Ucrânia este ano.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou a fuga de mais de 14 milhões de pessoas de suas casas -- cerca de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,3 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).Também segundo as Nações Unidas, cerca de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.