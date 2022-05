Tiroteio numa escola primária no Texas mata 14 alunos e um professor

"Todas as atividades do distrito e do campus, os programas extra curriculares e os eventos estão cancelados", avançou a autarquia através da rede social Twitter.As autoridades locais garantiram, em conferência de imprensa , que na escola se encontravam crianças do segundo, terceiro e quarto ano de escolaridade."Posso confirmar que temos registo de alguns feridos, alunos e professores, e de algumas mortes. Até ao momento a investigação diz-nos que o suspeito principal terá agido sozinho" explicou o porta-voz da polícia do Texas que garantiu que as familias das vitimas estão a ser acompanhadas.A Casa Branca já se pronunciou sobre "as terríveis notícias do tiroteio na escola primária do Texas" e espera-se que nas próximas horas o presidente Joe Biden fale ao país.Já o governador do Texas, Greg Abbott, lamentou as vítimas dizendo que "os texanos estão de luto pelas vítimas de um crime sem sentido", agradeceu "aos corajosos socorristas" que estiveram no local e garantiu que o ataque está a ser investigado pela polícia do Texas.