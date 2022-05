Futebol: o Benfica vai aproveitar os campeões da Youth League?

Nos últimos anos, os encarnados faturaram €559 milhões com as joias da formação. Mas é o FC Porto que soma mais títulos e o Sporting que integra mais os juniores.

O que têm em comum Tiago Lopes, Boris Enow, Ángel Torres, António Silva, Nuno Silva e Jevsenak? Resposta: já venceram a Youth League, a Liga dos Campeões de juniores da UEFA, mas (quase) ninguém sabe quem é que eles são. Se em relação aos três últimos, campeões pelo Benfica, isso é normal, pois têm apenas 18 anos, os outros três (que venceram com o FC Porto em 2019) já vão na terceira época de seniores e continuam sem se destacar: Tiago está no Farense, da II Liga, Ángel no Alverca (3º escalão) e Boris no Maccabi Netanya, da I Liga de Israel.