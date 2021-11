As caretas de Jesus e a “guerra” no Benfica; o novo Milan (com o velho Ibra); e o deus Ronaldo passeando pela tarde de Manchester

"No papel, temos uma excelente equipa. Infelizmente, o jogo desenrola-se na relva, não no papel". A frase é do antigo avançado Brian Clough, que como treinador foi campeão inglês na década de 70 pelo Derby County e Nottingham Forest (e neste último campeão europeu por duas vezes). Apesar de todo este seu currículo impressionante, Brian sabia como ninguém que uma coisa é ter uma equipa recheada de bons jogadores e ser favorito a vencer; outra, bem diferente, é conseguir ganhar os jogos.

Em Portugal, o Benfica teve um início de época brilhante (11 vitórias e dois empates, tendo mesmo goleado o Barcelona por 3-0 na Liga dos Campeões), e já se cantavam hossanas a Jesus. Mas os resultados dos últimos sete jogos (três derrotas, dois empates e duas pírricas vitórias – uma no prolongamento, contra o Trofense, para a Taça de Portugal, e outra nos descontos, contra o Vizela) levam a que se fale já em crise das águias – o que revela como, no futebol, se passa do 80 ao 8 ou de genial a besta enquanto o diabo esfrega um olho.

Assim, o Benfica, que iria passear tranquilamente pela Liga portuguesa, qual rolo compressor, qual Bayern ou Juventus que nos últimos anos somaram títulos atrás de títulos (os bávaros vão numa impressionante série de 9 troféus consecutivos de campeão), afinal faz as capas dos jornais pela negativa e até já se discute a continuidade do técnico. O Record desta sexta-feira titula: "Jesus sobre brasas". No jornal O Jogo, o título de capa é "Jesus tem proteção presidencial" e no interior refere-se que "Rui Costa segura Jesus na Luz". Já no Correio da Manhã, avisa-se que "Despedir Jesus custa 3,5 milhões de euros".