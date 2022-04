Baleia que arrojou na Fonte da Telha morreu

A baleia que arrojou sexta-feira na praia da Fonte da Telha, Almada, distrito de Setúbal, morreu pelas 21:30 e, neste momento, decorrem as operações para a remoção do animal, disse à Lusa o capitão do Porto de Lisboa.





"O animal morreu por volta das 21:30 [sexta-feira] e após essa ocorrência iniciaram-se aqui os procedimentos de remoção da carcaça, sob coordenação da Câmara Municipal de Almada", afirmou à agência Lusa Diogo Vieira Branco."A Câmara Municipal de Almada é a gestora deste espaço" e é a esta entidade que "compete proceder à remoção", referiu aquele responsável do Porto de Lisboa, acrescentando que não será "uma operação fácil", dadas as dimensões do animal e as características do terreno.Diogo Vieira Branco admitiu que a operação, que terá de ser feita em total segurança, deverá demorar algum tempo.As operações de remoção no terreno estão a envolver cinco máquinas pesadas, segundo a mesma fonte.Na sexta-feira, por volta das 19:00, o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já tinha admitido que o animal poderia acabar por morrer, devido aos ferimentos provocados por um possível abalroamento com uma embarcação."Tudo indica que terá sofrido um abalroamento por uma embarcação grande e quando isso acontece, normalmente, os animais acabam por morrer - ou morrem logo pelo impacto ou, se não morrem nos instantes seguintes ao impacto, acabam por morrer mais tarde e foi o que aconteceu a este cachalote", afirmou a bióloga do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) Marina Sequeira.Em declarações à Lusa, a bióloga reforçou que, "quanto mais não seja pelos ferimentos que tem, um animal que sofreu um abalroamento dificilmente sobrevive", e assegurou que, apesar dessa indicação, foram feitos todos os esforços possíveis para salvar a baleia cachalote."Desde logo através da atuação, em primeira mão, da Polícia Marítima enquanto o cachalote estava em águas mais profundas, ainda afastado da praia, em que tentaram com embarcações que ele não se aproximasse da praia. Tentaram conduzi-lo para zonas mais profundas, mas o animal não reagiu, portanto não foi possível afastá-lo para o largo e depois acabou por arrojar na praia", indicou.A Polícia Marítima foi informada por volta das 09:00 de sexta-feira da existência de uma baleia junto à praia da Fonte da Telha.Depois de a tentativa de encaminhá-la para o mar, em colaboração com o ICNF, não ter tido sucesso, o animal acabou por encalhar no areal.Em declarações à comunicação social, na sexta-feira, o provedor do Animal do município de Almada, Nuno Paixão, disse que os arrojamentos destes animais ainda vivos não são uma situação frequente, mas têm sempre uma causa -- podem estar doentes ou feridos, ou devido à idade.O ICNF irá realizar uma necropsia ao cadáver do animal, com quase 15 metros de comprimento e um peso estimado de cerca de 15 toneladas, na próxima segunda-feira.