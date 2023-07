As obras de pavimentação na estrada da duna primária da Fonte da Telha tiveram início em 2020, tendo sido aplicado um betuminoso semipermeável, pela Câmara Municipal de Almada. Na altura, depois de várias organizações se manifestarem contra as obras, o município de Almada, liderado por Inês de Medeiros desde 2017, afirmou que estas estavam dentro do Programa da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel. No entanto, três anos mais tarde a estrada de acesso à praia já se encontra novamente num elevado estado de degradação.