Taxista que caiu na ribeira de Odivelas foi encontrado sem vida no Barreiro

O taxista que estava desaparecido desde a madrugada deste domingo, depois de cair numa ribeira em Odivelas dentro do veículo, foi encontrado morto no Barreiro, distrito de Setúbal, confirmou à Lusa o comandante dos bombeiros locais.







"Infelizmente temos uma vítima mortal a lamentar. Foi encontrada na área do Barreiro", concelho situado na margem sul do Tejo, explicou aos jornalistas presentes no local, às 17h17, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Nelson Viana.Em declarações posteriores à Lusa, Nelson Viana lembrou que as "buscas no teatro de operações eram entre Odivelas e Sacavém", até ao Rio Trancão, Loures, acrescentando que não tem conhecimento de quem encontrou o corpo, mas que este foi depois reconhecido como o homem que estava desaparecido.Com este desfecho, "a operação vai ser finalizada em breve", disse o comandante.Na sequência de um despiste na rua da Ribeira da Póvoa, num bairro localizado no Olival Basto, por volta das 02h38, um táxi caiu na água, sendo que um dos ocupantes foi resgatado com ferimentos ligeiros por agentes da PSP e transportado para o Hospital de Loures, mas não conseguiram resgatar o taxista."Estivemos sempre em comunicação com ela [a pessoa desaparecida], mas num determinado momento deixou de nos responder", relatou Nelson Viana aos jornalistas esta manhã.Um segundo despiste aconteceu uma hora depois, com o alerta dado pelas 03h40, sendo que o condutor do veículo, que estava alcoolizado, também foi retirado com ferimentos ligeiros e levado para o Hospital de Loures.O presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto, Rogério Breia (PS), confirmou à Lusa que o condutor alcoolizado já teve alta."O segundo carro foi mandado parar pela PSP", indicou o autarca, ordem que não terá sido cumprida e o homem, em vez de fazer marcha-atrás, avançou em direção à ribeira.A estrada onde seguiam os automóveis é estreita e, no local onde se deram os despistes, não existe uma proteção para evitar quedas na ribeira, um tipo de acidente que, segundo os moradores ouvidos pela Lusa, já aconteceu no passado.