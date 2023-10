Pedido de resgate leva a detenção de raptor de criança nos EUA

Charlotte Sena, uma criança de nove anos que desapareceu no dia 30 de setembro enquanto andava de bicicleta no estado de Nova Iorque, foi encontrada através da identificação de impressões digitais deixadas na nota de resgate.







Polícia de Nova Iorque

Depois do desaparecimento, foi entregue um pedido de resgate na casa da família. As autoridades recolheram e identificaram impressões digitais do suspeito no papel. Como já tinha sido apanhado a dirigir alcoolizado em 1999, a sua impressão digital fazia parte do banco de dados.As autoridades locais conseguiram localizá-lo numa propriedade que pertence à sua mãe e foi preso. A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, deu uma entrevista de imprensa onde abordou o caso. "Depois de alguma resistência, o suspeito foi levado sob custódia policial e imediatamente a menina foi encontrada num armário. Ela sabia que estava a ser resgatada, sabia que estava em boas mãos".A família de Charlotte Sena estava a acampar no parque Moreau Lake State Park, a norte de Albany, quando a criança desapareceu enquanto andava de bicicleta numa zona de bosque. Na madrugada de segunda-feira, 2, foi encontrado o pedido de resgate que levou as autoridades até ela.Kathy Hochul caracterizou o sucedido como "o pior pesadelo de todos os pais" e partilhou que durante toda a operação de resgate esteve em contacto com os pais. As autoridades garantiram que Charlotte se encontra "segura e de boa saúde".Quatrocentas equipas de busca e resgate estiveram envolvidas no processo de resgate, incluindo membros do FBI, bombeiros voluntários e grupos privados.