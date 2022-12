Previsões de chuva forte. Quatro distritos passam para aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou este sábado para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.





Na sua página oficial, o IPMA refere que estes quatro distritos do continente vão estar sob aviso laranja entre as 00h00 e as 3h de domingo enquanto no distrito de Portalegre estará ativo entre as 3h e as 6h, devido à previsão de chuva forte e persistente.Entretanto, o IPMA elevou, desde o início da manhã de hoje, para os 18 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e tambem agitação marítima.Os avisos amarelos nos distritos de Beja, Lisboa, Leiria, Faro e Setúbal estão ativos entre as 21h de hoje e até às 6h de domingo e referem-se a situações de precipitação persistente e por vezes forte e de vento, com rajadas da ordem de 75km/hora.Durante a madrugada de domingo estão ativos os avisos laranja nestes distritos.No distrito de Évora o aviso amarelo para a precipitação e vento tem início às 00h00 de hoje e prolonga-se até às 6h de domingo, prevendo-se chuva forte e persistente e rajadas de vento na ordem dos 75 km/hora.O IPMA prevê para os distritos de Santarém e de Portalegre chuva forte e persistente tendo acionado o aviso amarelo entre as 00h00 de hoje e as 6h de domingo.Os distritos de Braga, Castelo Branco, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Viseu, e Bragança, de domingo, devido à previsão de queda de neve acima de 1.100 metros, com acumulação acima de 1.200 metros, que poderá ser de 5 cm.Como impactos prováveis, o IPMA refere "perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (por exemplo em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)".O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado,já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA colocou ainda os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à agitação marítima, entre 3h e as 9h de domingo (em Lisboa) e depois os oito distritos entre as 9h e as 21h de segunda-feira, devido à ondulação que poderá chegar aos cinco metros.A Câmara de Lisboa alertou no final de sexta-feira para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções. "Considerando que o IPMA colocou o distrito de Lisboa sob aviso amarelo, com período mais crítico entre as 22h do dia 10 de dezembro e as 6h do dia 11, onde se espera precipitação persistente e por vezes forte, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que tome precauções", indicou a autarquia num comunicado.Na mesma nota, a câmara disse que os agentes de Proteção Civil da cidade, os serviços operacionais municipais e elementos das Juntas de Freguesia "estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade".Este alerta da autarquia lisboeta surge depois de a cidade ter sido afetada pelo mau tempo na quarta-feira à noite, sendo os municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras aqueles que sofreram mais danos após a forte chuva que caiu. Várias inundações cortaram estradas, túneis, acessos a estações de transporte e danificaram estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.Há a registar a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras, e dezenas de pessoas desalojadas.