Proteção Civil põe dispositivo em alerta amarelo até às 23h59 de segunda-feira

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou este sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.





O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do País a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia"."Face a esta situação foi também decretado o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23h59 de segunda-feira. E acima de tudo, o aviso à população para se manterem atentos aos comunicados do Instituto Português do Mar e Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil", disse o comandante, alertando que as zonas que inundaram devido à chuva de quarta-feira poderem voltar a ser afetadas.