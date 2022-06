Príncipe Carlos recebeu mala com €1 milhão de governante qatari

Príncipe garante que dinheiro passou diretamente para uma das suas obras solidariedade e que todos os procedimentos legais foram cumpridos. Ao todo o ex-primeiro-ministro do Qatar entregou três malas com notas no valor de três milhões de euros.

O príncipe Carlos, herdeiro do trono inglês, aceitou uma mala com um milhão de euros em notas de um antigo primeiro-ministro do Qatar, revelou este domingo o Sunday Times. O jornal acrescenta que esta mala fez parte de três doações em dinheiro do sheikh Hamad bin Jassim, que totalizaram três milhões de euros.