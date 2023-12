Vestido da princesa Diana vendido em leilão por um milhão de euros

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um vestido usado pela princesa Diana em 1985 foi vendido num leilão por 1.148.080 dólares (1,05 milhões de euros), 11 vezes o seu valor estimado.



Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images

Este valor bate o recorde de vestido vendido em leilão mais caro, usado pela princesa de Gales. Anteriormente, o vestido mais caro usado pela princesa e vendido em leilão era um vestido de veludo de 1991 de Victor Edelstein que foi vendido por 604.800 dólares (cerca de 554.154 euros).

A peça de roupa agora leiloada foi desenhada pelo estilista Jacques Azagury com tecidos escolhidos pelo conhecido comerciante de têxteis Jakob Schlaepfer. O vestido de noite de veludo com o comprimento de bailarina, em homenagem ao seu patrocínio do English National Ballet e ao seu amor pela dança, tem ainda estrelas bordadas, saia de organza, um grande laço e uma faixa.

A princesa Diana usou o vestido pela primeira vez em 1985, em Florença, durante uma digressão real com o seu então marido, o príncipe Carlos - agora rei Carlos III. Voltou a usar esta peça em 1986, num concerto da Orquestra Sinfónica em Vancouver.

A casa de leilões Julien's Auctions em Hollywood tem ainda outra peça de roupa usada por Diana: a blusa usada no retrato de noivado em 1981. Esta foi vendida por 381 mil dólares (349.105 euros), quatro vezes a sua estimativa original de 80 mil dólares (cerca de 73 mil euros).

Foram leiloadas outras roupas de celebridades, incluindo o vestido da marca Givenchy usado por Audrey Hepburn durante o filme Charada de 1963, um vestido usado por Gloria Swanson no filme O Crepúsculo dos Deuses de 1950 e o vestido de marinheiro de Barbra Streisand de um especial dos anos 60 chamado My Name Is Barbra.