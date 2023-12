Pinto da Costa teve acidente de viação

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, sofreu este sábado um acidente rodoviário, depois do veículo no qual seguia ter sido atingido por trás numa artéria dos arredores do Porto.







O presidente do FC Porto foi encaminhado para o Hospital da CUF como medida de precaução, segundo o Correio da Manhã . Foi observado, realizou uma bateria de exames e passará a noite naquela unidade como medida de precaução por ter sofrido uma fratura ligeira do nariz que não carece de intervenção cirúrgica.