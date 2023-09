Camisola icónica de Diana vendida por mais de €1 milhão

A camisola icónica da princesa Diana que retrata uma ovelha negra entre filas de ovelhas brancas - e que ficou associada ao lugar que ocuparia na família real britânica - foi vendida esta quinta-feira em leilão por 1,14 milhões de dólares (mais de um milhão de euros).







REUTERS/Rachel Adams

O leilão foi iniciado pela Sotheby's a 31 de agosto e o valor fixou-se nos 200 mil dólares (cerca de 188 mil euros) até poucos minutos do final das licitações. A casa de leilões tinha estimado o preço da "camisola da ovelha" entre os 47 e os 75 mil euros.Esta peça de roupa que estava num sótão, acabou a ser uma das mais valiosas ligadas à princesa, que morreu num acidente de carro em 1997, vendida nos últimos anos. Nem o seu Ford Escort, vendido em 2022, ultrapassou esta marca - ficou-se pelos 757 mil euros. E até a cruz de ametista que Diana usava com frequência e que foi comprada por Kim Kardashian valeu uns modestos 190 mil euros, num leilão em janeiro.A camisola foi usada em várias ocasiões por Diana. A primeira delas foi em 1981, um mês antes do casamento com o então príncipe Carlos. Os historiadores acreditam que a mãe de William e Harry não estaria a dar nenhum recado com o uso da camisola. Na verdade acreditam que ela estaria apenas a promover o estilo "Slone Ranger" (forma de vestir despojada, mas elegante da classe média alta inglesa), que a própria ajudou a popularizar.A camisola teve de ser reparada, pouco depois do casamento da princesa. O próprio Palácio de Buckingham escreveu à marca - a Warm and Wonderful - para fazer a reparação da peça. Diana voltaria a usar a camisola num jogo de polo em 1983.Não é conhecida a identidade do comprador da peça de roupa usada pela primeira mulher do agora rei Carlos III.