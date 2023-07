iPhone de 4GB vendido em leilão por mais de 190 mil dólares

Um iPhone de primeira geração foi vendido este domingo em leilão por 190.373 dólares (cerca de 169.488 euros), quase 380 vezes o seu preço original de 499 dólares, quando o dispositivo inovador foi colocado à venda em 2007.







A LCG Auctions, que organizou a venda, divulgou esta terça-feira que o modelo de iPhone de 4 gigabytes (GB) era 20 vezes mais raro do que o modelo de 8 GB lançado na mesma época, por um preço de 599 dólares.A situação ocorre principalmente porque o modelo de 4 GB foi descontinuado dois meses após o lançamento, devido à preferência do cliente por uma maior capacidade de memória."Um novo padrão foi estabelecido no domingo à noite. Estamos entusiasmados por fazer parte desta fantástica venda recorde", frisou Mark Montero, fundador da LCG Auctions.Este é o terceiro iPhone original a ser vendido por valores recordes num leilão. Um modelo de 8 GB foi vendido por 63.356 dólares em fevereiro e outro modelo de 8 GB por 39.340 dólares em outubro de 2022. Todos estavam lacrados de fábrica nas suas embalagens originais.O iPhone é um dos produtos eletrónicos de maior sucesso do mundo e ajudou a tornar a Apple a primeira empresa de capital aberto com um valor de mercado de 3 biliões de dólares.A empresa de Cupertino, na Califórnia, alcançou este registo 16 anos após a venda dos primeiros iPhones.