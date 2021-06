"Não tem sido fácil a minha vida": Tony Carreira reage após ter alta do hospital

Tony Carreira mostra-se com a neta e o cão da família

Tony Carreira publicou esta sexta-feira nas redes sociais uma mensagem no Instagram após ter sofrido um enfarte do miocárdio que o colocou no hospital. O cantor, numa mensagem onde afirma que não tem sido fácil a sua vida desde a morte da filha, Sara, garante que está a recuperar de mais "uma surpresa".O artista confirma ainda que vai manter o concerto que tem agendado para 23 de julho para cantar para a sua "princesa".